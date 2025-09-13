El Concejo Municipal de Arequipa es el ente encargado de modificar las disposiciones de la Ordenanza Municipal N.º 1020, del 2016, lo que permitirá que los autos tipo SUV (vehículo utilitario deportivo) puedan pasar la inspección de unidades para la expedición del Setare, según informó el subgerente de Transporte Interurbano y Especial, Javier Ortiz.

Según el Artículo 98, inciso 1, de la normativa, sobre los requisitos técnicos de las unidades vehiculares para taxis, estas deben pertenecer a la categoría M1, con un peso mínimo de 1 tonelada y una cilindrada de 1250 centímetros cúbicos, además de ser de carrocería Sedan o Station Wagon.

El funcionario explicó que la modificación de la norma deberá pasar primero por la Comisión de Transporte, además de precisar que en el 2016 la normativa enmarcaba aquellas unidades que eran las más usadas en su momento para el servicio de taxi, por lo que no se consideró este nuevo tipo de vehículos SUV.

“Yo les he dicho que los mismos gremios impulsen como una necesidad, para que a través de la Comisión de Transporte se modifique la Ordenanza 1020”, manifestó.

RENOVACIÓN

Otra de las observaciones hechas desde el gremio de taxistas fue la posibilidad de una amnistía a aquellos transportistas que no renovaron el Setare en su momento y ahora deben pagar una multa de 107 soles para renovarlo, frente a ello, Ortiz señaló que esta deberá impulsarse a través de un pedido al Concejo Municipal.

“Lo que se está impulsando para ser más atractivo y darle facilidad a la formalización es que a través de la Comisión de Transporte se pueda lograr una amnistía, tal igual como se hace en impuesto predial”, detalló.

Hasta el 1 de septiembre del presente año la Municipalidad Provincial de Arequipa llevaba un registro de 6 mil 248 taxis con Setare habilitado, además de más de 10 mil con este certificado vencido, de los cuales un grupo cambió de giro y dejó el servicio de taxi, según puntualizó Javier Ortiz.

Entre el jueves y viernes se abrieron 47 expedientes para la expedición del Setare en los dos puntos de inspección técnica, 17 de estos son para la inscripción de nuevos Setare y el resto para su renovación.