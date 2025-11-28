El impacto del reajuste de la tarifa de agua se sentirá entre enero y febrero del 2026, según el ciclo de facturación, confirmó ayer el jefe de la Sunass en Arequipa, Saúl Alire.

Precisó que en diciembre se definirá el porcentaje real de reajuste, luego que la Sunass propuso el 13% de incremento por el consumo de metro cúbico de agua.

La decisión se tomará en función al impacto que podría tener en la población, considerando el 25% de los usuarios que viven en condiciones de pobreza.

El impacto del aumento de la tarifa recaerá en los usuarios que utilizan más agua, considerando que el costo es diferenciado por el rango de uso de 0 a 10 metros cúbicos, de 11 a 20, además de tener en cuenta la categoría social, comercial, industrial.