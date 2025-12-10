Desde diciembre del 2024 hasta la fecha, Arequipa registró una inflación de 1,24%, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta variación anual es la más baja registrada desde el 2021 y refleja la desaceleración sostenida del costo de vida, luego de la pandemia.

La inflación de Arequipa fue descendiendo progresivamente: en el 2021 fue de 5,82%, en el 2022 llegó a su pico de 9,65%, en el 2023 bajó a 5,08% y en el 2024 cerró en 1,32%.

CIFRAS

A nivel nacional, Arequipa está en el grupo de ciudades con inflación por debajo del 2%, junto con Ayacucho (1,78%), Lima Metropolitana (1,37%), Tumbes (1,34%) y Huancayo (1,26%). Por debajo de Arequipa se ubicaron Chiclayo (1,17%) y Tacna (1,14%).

Sin embargo, esta inflación anual de 1,24% es una variación ligeramente mayor en comparación a las ciudades vecinas del sur del país, tal como Moquegua que registró 1,02%, Cusco 0,97% y Puno de 0,58%.

Cabe recordar que el cálculo del INEI considera la variación de precios de servicios y productos básicos como verduras, frutas y carnes, el costo de servicios como educación, salud, transporte, vivienda, electricidad.

MES

En noviembre, Arequipa registró una variación mensual negativa de -0,46%, es decir, una ligera reducción de precios en alimentos y bebidas, electricidad, gas, transporte y salud.