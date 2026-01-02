El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1, a través de su coordinadora de Fiscalización, presentó dos informes sobre presunta infracción al deber de la neutralidad por parte de Estela Peña Gutiérrez y Edwin Tito Orozco, regidores de Mariano Melgar.

En ambos casos, la denuncia se presentó ante la Contraloría General de la República en mayo del 2025, siendo derivada al JEE Arequipa 1 en noviembre.

Respecto al caso de Peña Gutiérrez , la concejal participó de una actividad proselitista del partido Perú Primero, al cual se encuentra afiliada y actualmente es candidata a la Cámara de Diputados.

En imágenes luce junto a Martín Vizcarra y simpatizantes de Perú Primero, identificados con el logo de la agrupación, además de levantar un dedo de la mano representando el número 1, símbolo de la organización política. Es importante precisar que, al momento del acto proselitista, la regidora no era aún candidata como diputada.

En el caso de Edwin Tito , a través de redes sociales con su nombre se le observa en una actividad por el Día de la Madre acompañado de simpatizantes de Somos Perú, partido al cual se encuentra afiliado.

En las fotos presentadas en el informe, se observa al concejal haciendo el símbolo del corazón con sus manos.

En ambos informes se señala que, si bien ambos regidores no participaban de actividades oficiales, mantienen aún su condición de funcionario, estando presentes en un acto proselitista donde se constató la presencia de propaganda política.

Cabe señalar que después de los informes presentados, las partes involucradas deberán hacer sus descargos ante el organismo electoral, el cual determinará si el proceso sancionador continúa o se archiva.

Regidor de Mariano Melgar, Edwin Tito, acompañado de simpatizantes de Somos Perú. Foto: Fanpage de Edwin Tito.