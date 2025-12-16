El Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma sancionó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Alfonso Mamani Quispe, con una multa equivalente a 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y una amonestación pública, tras exhibir un banner publicitario prohibido en el marco del proceso de Elecciones Generales 2026.

Mediante la Resolución N.º 00053-2025-JEE-CAY/JNE, del 18 de noviembre de 2025, se declaró que Mamani Quispe es responsable de haber difundido publicidad estatal con contenido institucional “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.I. N.º 075 Divino Niño Jesús en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma.

El órgano electoral también dispuso el retiro inmediato de la publicidad estatal y otorgó un plazo de 10 días calendario para que el alcalde presente sus descargos; sin embargo, pese a haber sido notificado a través de su casilla electrónica el 20 de octubre, no se registró respuesta posterior.

Para hacer efectiva la amonestación pública, el JEE Caylloma programó una audiencia pública para el 22 de diciembre de este año, a las 10:00 horas, donde se dará lectura a la resolución sancionadora. La sesión será transmitida de manera virtual a través de la Google Meet, mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/jmn-xgyd-bjz, considerando la capacidad limitada de la plataforma.

Asimismo, el presidente del JEE Caylloma, Jaime Coaguila Valdivia, recordó que las autoridades deben actuar con responsabilidad durante el periodo electoral y cumplir estrictamente el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado mediante Resolución N.º 0112-2025-JNE.