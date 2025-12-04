El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adolece la falta de mayor presupuesto para continuar con los procesos electorales programados para el 2026, situación que requerirá de un nuevo crédito el próximo año, así lo indicó el presidente del JNE, Roberto Burneo, tras una actividad realizada en Arequipa.

Señaló que existe un déficit del más del 50 % del presupuesto necesario para los procesos electorales. Previamente, antes de la aprobación del Presupuesto del Año Fiscal 2026, el JNE solicitó un aproximado de 930 millones de soles para las elecciones 2026, no obstante, el presupuesto aprobado asciende a cerca de 390 millones de soles.

Frente a esta situación, el presidente del JNE señaló que en enero se solicitará la expedición de un decreto supremo para cumplir una serie de necesidades de carácter inmediato, “no vamos a llegar ni siquiera al mes de abril con los recursos que se nos ha otorgado”

PLAZOS

En otro momento, señaló que todas las entidades requieren de recursos para trabajar con tranquilidad. “Los recursos son deficitarios y el trabajo se vería en gran medida limitado, esperemos que en enero se amplíen los recurso a efecto de poder llegar con tranquilidad a la organización de estos procesos electorales”, expresó sobre un posible escenario en el que no se apruebe un presupuesto adicional.

Burneo también señaló que cualquier ciudadano que considere que una persona tiene algún impedimento para ser candidato en el proceso electoral puede presentar una tacha que debe ser resuelta antes del 13 marzo por el JNE.

Entre otro de los plazos claves en las Elecciones Generales 2026 es el 15 de diciembre, fecha para la cual se deben proclamar el cómputo de los resultados de las elecciones primarias a través de delegados que se realizará este 7 de diciembre en 39 partidos políticos.

