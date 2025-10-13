La magia del circo vuelve al puente San Martín en Vallecito. La Tarumba, reconocida compañía circense con más de cuatro décadas de trayectoria, presentará su espectáculo “Festejo: lo que somos”, siendo el día de estreno este martes 14 de octubre y sus funciones se realizarán hasta el 27 del mismo mes.

En esta nueva temporada, el espectáculo combina acrobacia, música en vivo y teatro, resaltando la identidad peruana y la alegría de la convivencia. “Arequipa siempre ha sido una plaza especial para nosotros, con un público sensible y exigente que valora el arte auténtico. Venimos con mucha ilusión”, declaró Carlos Olivera, director de La Tarumba.

PREPARACIÓN

La Tarumba llega a la Ciudad Blanca con un elenco de más de 30 artistas nacionales y extranjeros, bajo la dirección artística de Fernando Zevallos y musical de Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio. El espectáculo promete emoción, técnica y tradición, consolidando una vez más a la agrupación como símbolo de arte, disciplina y sentimiento peruano.

Olivera también reflexionó sobre la situación actual del circo en el país y aseveró que hay riesgo de que el mercado se sature. Asimismo, advirtió que a nombre del circo se presentan espectáculos que tienen poco o nada de ese sentimiento que representa el verdadero arte circense.

El director destacó, además, el papel del Perú como epicentro del circo en Latinoamérica.