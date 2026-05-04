La subgerenta de Saneamiento y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Génesis Amado, informó que los dos vehículos multipropósito, que son motos cargueros equipados con contenedores de agua caliente y sistemas de alta presión, realizaron una limpieza profunda en las calles Mercaderes, Bolívar, Sucre y el pasaje de la Catedral, en pleno Centro Histórico. Estas zonas presentan manchas de grasa difíciles de retirar con métodos tradicionales como cisternas o barrido manual.

Amado detalló que los multicargueros permiten intervenir de manera más efectiva los puntos críticos donde se acumula basura, especialmente en rejillas, bancas y áreas de alto tránsito peatonal. “En el Centro Histórico tenemos manchas de grasas que son difíciles de retirar. Con los multicargueros hemos intervenido espacios donde la suciedad es persistente”, señaló la funcionaria.

Para optimizar los trabajos, la comuna provincial anunció que las labores de limpieza se realizarán principalmente en horario nocturno y de madrugada. Amado explicó que durante el día el flujo vehicular limita el acceso a las zonas intervenidas, por lo que la programación se hará entre una y dos veces al mes en los sectores más afectados.

Entre los puntos críticos identificados figuran las calles Santo Domingo donde se concentra una gran cantidad de restaurantes, Bolívar, Sucre y San Juan de Dios, esta última afectada por el mal uso de papeleras y la constante disposición de residuos de frutas y alimentos por parte de transeúntes.

Pese a los esfuerzos de limpieza, la subgerencia reportó que la comuna ha impuesto 50 multas en lo que va del año a ciudadanos, negocios y centros comerciales por dejar residuos sólidos en la vía pública. Las sanciones van desde el 20 % de una UIT para personas naturales hasta el 100 % de una UIT para establecimientos que incumplen las normas de salubridad.