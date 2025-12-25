Este martes a medianoche venció el plazo para que los 35 partidos políticos y 3 alianzas electorales solicitaran la inscripción de las listas de sus planchas presidenciales, candidatos a Cámara de Diputados, al Senado y al Parlamento Andino; en Arequipa, solo 34 organizaciones cumplieron con este trámite para la inscripción de las listas de senadores y diputados.

Cabe precisar que aquellos personeros que realizaron el trámite vía virtual, a través de la plataforma Declara+, podían registrar toda la documentación hasta el mediodía del miércoles, siempre y cuando hubieran iniciado este proceso antes de la medianoche del martes.

SOLICITUD

Para la Cámara de Diputados, 34 organizaciones políticas de las 38 habilitadas para las Elecciones Generales 2026 registraron su solicitud de inscripción al Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa 1 a través de Declara+, los partidos Ciudadanos Por el Perú, Primero la Gente, Salvemos al Perú y de los Trabajadores y Emprendedores no registraron expediente alguno.

En el caso de las listas para el Senado, solo 32 organizaciones cumplieron este trámite virtual antes de vencerse el plazo, además de los 4 mencionados anteriormente, Sí Creo y el Partido Patriótico del Perú no registraron sus listas de senadores, pese a que participaron de las elecciones internas del 7 de diciembre, vía delegados.

PRÓXIMO PASO

De esta manera, la población arequipeña deberá elegir 6 diputados entre 204 candidatos y 1 senador entre 64 candidatos que solicitaron su inscripción, sin embargo, este número podría variar hasta el 11 de febrero del próximo año, fecha en la que se publicarán las fórmulas presidenciales y listas de candidatos admitidas por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Posterior a ello iniciará el proceso de exclusión y tachas para las elecciones del 12 de abril.