Desde las 10:00 de la mañana de este miércoles 12 de noviembre comenzaron a llegar al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza heridos del trágico accidente ocurrido durante la madrugada en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Cuatro mujeres, trasladadas en ambulancias desde los centros de salud de Camaná y Urasqui, permanecen internadas en el nosocomio regional.

El director del hospital, Rodrigo Cruz, confirmó que se trata de Elizabeth Lunario Quintana (30 años), Nelly Pacori Vizcarra (37), Eva Luz Choque Zanga (30) y Fabiola Solari Gordillo (12). Todas presentan traumatismos por accidente de tránsito, tres de ellas con traumatismo craneoencefálico en evolución y se encuentran bajo observación médica permanente.

“Han sido referidos nueve pacientes a nuestro hospital, de los cuales ya llegaron cuatro. Todas son mujeres, una de ellas menor de edad. Están siendo atendidas y su evolución se evalúa hora a hora”, declaró el doctor Cruz.

Desde Camaná, se informó que aún faltan cuatro pacientes por ser evacuados, entre ellos una bebé de 10 meses, cuyo traslado se coordina con apoyo del SAMU y de la Red de Salud Camaná.