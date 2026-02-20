En estas nuevas elecciones, se elegirá a diputados y senadores; los primeros tendrán una labor muy parecida a lo que hacen actualmente los congresistas, es decir dar proyectos de ley que sean aprobados, pero los senadores serán aquel filtro, aquel conjunto de parlamentarios que tendrá la decisión de que esas propuestas sean aprobadas.

Para conocer un poco más sobre estas funciones y lo que deben hacer los senadores, en una nueva edición de “Cara a Cara” con Correo, conversamos con el excongresista Luis Wilson Ugarte quien postula como senador nacional con el N° 18 del Partido Aprista Peruano.

Aquí la entrevista.

Estamos por retornar a la bicameralidad ¿Cómo explicarle al ciudadano la diferencia entre un diputado y un senador? Es fundamental entenderlo. La Cámara de Diputados es una cámara política y regional; ellos proponen las leyes y encarnan las aspiraciones directas de sus pueblos. El Senado, en cambio, actúa como una cámara de reflexión y revisión. Nuestra labor es chequear que esas leyes sean de calidad y que no colisionen con los intereses nacionales. Además, el Senado tiene la alta responsabilidad de elegir y ratificar funcionarios clave, como el Directorio del Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Se requiere madurez y experiencia para estas decisiones.

¿Qué tipo de leyes actuales no habrían pasado por el filtro de un Senado? Sin duda, leyes que debilitan la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, aquellas que disminuyen los plazos de investigación, permitiendo que denuncias graves se archiven por prescripción beneficiando a delincuentes. Un Senado reflexivo permite revisar esos textos con mayor serenidad para evitar que intereses particulares dañen al país.

Una candidata ofrece “un millón de viviendas” o promesas similares ¿Qué opina de estas propuestas de campaña? Eso es demagogia pura e irresponsabilidad. Asumen que el pueblo es tonto, pero nosotros creemos en trabajar en serio. Tenemos proyectos como Majes Siguas II en el sur o el puerto de Chancay que nos posicionan estratégicamente. Lo que falta es capacidad técnica y cerrar brechas en educación e internet para que nuestros jóvenes puedan aprovechar esa riqueza.

Usted menciona que el Perú está en una posición envidiable. ¿Por qué, a pesar de la crisis política, somos vistos con buenos ojos desde fuera? Hace poco estuve en Chile y escuché al expresidente Frei decir con admiración que el Perú tiene condiciones estratégicas únicas. Somos el contacto más rápido entre Asia —donde están China e India con miles de millones de consumidores— y el continente americano. Con el Puerto de Chancay y la posibilidad de Corío en el sur, somos la puerta de salida para Bolivia y Brasil.

Hay 36 partidos inscritos para estas elecciones ¿No es una fragmentación excesiva para nuestra democracia? Es demasiado y demuestra una incapacidad para ponernos de acuerdo. La mayoría de esos partidos no vivirán más allá de la campaña porque no tienen contenido ideológico.

¿El APRA es diferente? El APRA tiene 101 años de historia. Yo le digo a la gente: “Más vale lo bueno conocido que aventureros por conocer”. Nosotros somos una institución con principios de justicia social y democracia. Hemos cometido errores, sí, y los aceptamos, pero también hemos demostrado capacidad de gestión con el mayor crecimiento económico y reducción de pobreza en la historia reciente del país.

Finalmente, ¿cuál es su visión para el recurso humano del país? La riqueza mineral se agota, por eso debemos transformarla en recurso humano valioso. Mi compromiso desde el Senado será financiar una educación y servicios médicos de igual calidad para todos, sin importar si el niño es rico o pobre. Solo con igualdad de oportunidades lograremos una verdadera revolución económica sostenible.

PERFIL

Luis Wilson Ugarte. Médico Cirujano por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Especialista en otorrinolaringología. Congresista de la República (2006-2011).