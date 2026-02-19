El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó la elección de José María Balcázar como nuevo presidente interino del Perú y lo calificó como un “Jerí 5.0”, debido a que representaría más de lo mismo dentro de la actual crisis política.

Advirtió que esta situación es una burla más del Congreso de la República, pues se eligió a una persona que registra un “rosario de denuncias” vinculadas a abuso de autoridad, coacción y cuestionamientos sobre matrimonio infantil, entre otros.

El candidato de Perú Libre también expresó dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno para mantenerse en el poder y conformar un gabinete ministerial sólido.

“Vamos a ver cómo se constituye su gabinete y esperemos que lo haga pronto, porque no sabemos quién en su sano juicio va a querer sentarse en una cartera ministerial (…) El señor Jerí 5.0 que es el señor Balcázar, lamentablemente es lo mismo”, señaló este jueves.

Respecto a la otra propuesta de María del Carmen Alva, indicó que también habría generado ruido por su trayectoria política y de vida. “Incluso hablaba de cholos, por sus gestos que hacía para aprobar la bicameralidad”, dijo.

Asimismo, responsabilizó a líderes políticos como Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y César Acuña (Alianza Para el Progreso) por la actual situación del país y aseguró que no tiene expectativas positivas sobre la actual gestión.