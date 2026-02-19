El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, expresó dudas sobre los respaldos políticos del nuevo jefe de Estado, José María Balcázar Zelada, tras su elección como titular del Parlamento y posterior asunción de la Presidencia de la República.

“Es una persona con la que se puede tratar. Yo he tratado con él en la Comisión de Constitución muchas veces. Pero ¿quién está detrás de él? ¿Quién está detrás? Bueno, vamos a ver qué gabinete tiene”, declaró ante la prensa.

Preocupación por los respaldos políticos

Rospigliosi sostuvo que, más allá del perfil personal de Balcázar, el foco debe estar en las fuerzas políticas que podrían influir en su gestión.

El legislador señaló que será clave observar la conformación del nuevo Consejo de Ministros para evaluar el rumbo del Ejecutivo en esta etapa de transición.

“Hay que estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado con más de 30 partidos”, advirtió.

Control político y fiscalización

El titular encargado del Parlamento afirmó que el Congreso mantendrá una labor de fiscalización activa.

“Vamos a tratar de aquí, desde el Congreso, de mantener una labor fiscalizadora y de evitar que pueda ocurrir lo peor. Hay que hacer todo lo posible por mantener un control político sobre el Ejecutivo”, remarcó.

Las declaraciones se producen en un contexto de transición presidencial tras la censura de José Jerí, decisión que Rospigliosi calificó previamente como una “irresponsabilidad”.

Escenario electoral

El parlamentario insistió en que la coyuntura es particularmente sensible debido a la cercanía de las elecciones generales.

Indicó que cualquier señal de inestabilidad podría afectar el desarrollo del proceso electoral, por lo que pidió responsabilidad a las fuerzas políticas.