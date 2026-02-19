El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, cuestionó la destitución del expresidente José Jerí y calificó la decisión como “un error gravísimo”.

En declaraciones ante la prensa, el legislador sostuvo que se advirtió reiteradamente sobre los riesgos de retirar a Jerí del cargo sin contar con una alternativa previamente consensuada.

“Un salto al vacío”

“Era un error gravísimo pretender destituir al señor Jerí y dar un salto al vacío. Se advirtió mil veces y lo hicieron, a pesar de todas las advertencias”, señaló.

Rospigliosi cuestionó además que los grupos parlamentarios que impulsaron la censura no hayan asegurado previamente los consensos necesarios para elegir a su reemplazo.

“Destituyeron a Jerí sin saber qué venía. Ahora tenemos las consecuencias”, afirmó.

Vigilancia en proceso electoral

El presidente encargado del Parlamento indicó que la actual coyuntura es delicada debido al proceso electoral en curso, en el que participan más de 30 organizaciones políticas.

“Hay que estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado”, manifestó.

Añadió que el Congreso ejercerá una labor de control político sobre el Ejecutivo para evitar mayores riesgos institucionales.

“Vamos a tratar de mantener una labor fiscalizadora y de evitar que ocurra lo peor. Hay que hacer todo lo posible por mantener un control político sobre el Ejecutivo”, puntualizó.

Críticas a la falta de consensos

Rospigliosi sostuvo que la decisión no fue institucional del Parlamento en su conjunto, sino impulsada por determinados grupos.

“Fue una enorme irresponsabilidad sacar al señor Jerí de manera irregular y peor aún sin tener una alternativa para reemplazarlo”, expresó.

El legislador indicó que las consecuencias de esta decisión recaerán sobre el país en un contexto de transición política y económica.