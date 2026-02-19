César Acuña se dirigió al nuevo mandatario para instarlo a garantizar la seguridad pública y la paz para todos los peruanos.

Acuña también solicitó que la transición de poderes se realice de manera ordenada.

El dirigente enfatizó que es fundamental que los procesos electorales cuenten con transparencia y garantías, asegurando que la legitimidad del gobierno no se vea afectada.

Además, Acuña reafirmó que desde su partido continuarán trabajando por la estabilidad del país, las obras públicas y el bienestar de las familias, y subrayó que “el Perú siempre es su prioridad”.

“Invocamos al nuevo presidente de la república, José María Balcázar, garantizar la seguridad pública, la paz para todos los peruanos, y una transición ordenada y elecciones transparentes. Desde Alianza Para el Progreso seguiremos trabajando por la estabilidad, las obras y el bienestar de las familias”, se lee.

Invocamos al nuevo presidente de la república, José María Balcázar, garantizar la seguridad pública, la paz para todos los peruanos, y una transición ordenada y elecciones transparentes. Desde Alianza Para el Progreso seguiremos trabajando por la estabilidad, las obras y el… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) February 19, 2026