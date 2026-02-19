La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso lo colocó, por sucesión constitucional, al frente del Ejecutivo. El legislador de Perú Libre obtuvo 64 votos en segunda vuelta, mientras que María del Carmen Alva alcanzó 46.

Tras conocerse el resultado, Keiko Fujimori se pronunció en su cuenta en X.

“Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar”, escribió en referencia a la votación en el Legislativo.

También responsabilizó a otros actores políticos por el desenlace. “Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, señaló.

Fujimori sostuvo que su partido defenderá la Constitución y la libertad frente a lo que calificó como partidos improvisados y ambiciones de poder.

