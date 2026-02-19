En su primer mensaje a la Nación tras asumir el cargo luego de la censura de José Jerí, José María Balcázar agradeció el respaldo recibido en el Congreso y afirmó que el país tiene condiciones para mejorar.

Durante su intervención, remarcó que “no es difícil gobernar un país” y que en un mes “podemos hacer muchas cosas”.

“Este país tiene todas las condiciones para mejorar... No es difícil gobernar un país. ¿Quién les ha dicho que es difícil? Convoquemos a las personas más lúcidas, que las tenemos en todos los partidos políticos. ¿Para qué peleas?”, expresó ante el Parlamento. Además, aseguró que dialogará con el presidente del BCR, Julio Velarde, y que acudirá de manera constante al Legislativo para coordinar con las bancadas.

El jefe de Estado también afirmó: “Garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica y transparente. Que no haya ningún tipo de duda en las elecciones. Mantener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para ‘echarle diente’ ante la inseguridad ciudadana”.

Tras su alocución, respondió preguntas de la prensa sobre los próximos cuatro meses de gestión. Señaló que mantendrá la línea macroeconómica y que conversará con la ministra de Economía para evaluar ajustes.