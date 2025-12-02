Un total de 154 competidores participaron del VII y Festival Interescolar de Ajedrez 2025, una actividad deportiva que busca promocionar y cultivar el deporte ciencia en los niños y jóvenes arequipeños.

GANADORES

En la Sub-6, ganaron Leonardo Remigio Atoche, Jorge Alarcón Sullasi, Daniel Loayza Condori; en Sub-8, Dominik Vásquez Rodríguez, Pablo Pilco Cornejo, Alessandra Gamero Alfaro y como Mejor Dama a Alessia Delgado; en la Sub-10, Zaid Quispe Ataucuri, Diego Ortiz Barriales, Marcelo Pérez Serruto y como Mejor Dama a Emilia Nieto Vilca.

Por la Sub-12, Zaid Quispe Ataucuri, JOhan Ramos Quispe, Eduardo López Pachao y como Mejor Dama a Rafaela Coaguila Meneses; por la Sub-14, Fernando Ugarte Herrera, Giancarlos Yucra Condori, Eduardo López Pachao y en Dama a Rafaela Coaguila. En la Sub-16, Benjamin Moran Reyner, Yheen Castro Machicado, Richard Calcina Arroyo.

En Mayores, Edgar Marca Esquivel, Arnold Ramos Huanca, Cristhian Antony Naveros y Dama a Adriana Intor Coa. Por Equipos, Club Mentes Geniales, Colegio Domingo Savio y Colegio Angloamericano Prescott.