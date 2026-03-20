En una nueva edición de “Cara a Cara con Correo”, el candidato a la Cámara de Diputados por Integridad Democrática (N.° 1), Mauricio Alosilla Chambi, presentó sus propuestas centradas en la formación integral del deportista, la muerte civil para corruptos y una fiscalización severa al sector salud y educación en Arequipa.

¿Quién es Mauricio Alosilla y qué lo motiva a entrar en la arena política? Soy un arequipeño de 37 años, exalumno del colegio La Salle y un convencido de que la perseverancia es la clave del éxito. Trabajo desde los 15 años y, gracias al deporte y al rendimiento académico, logré formarme profesionalmente. Hoy, como dirigente deportivo, veo con dolor cómo nuestros talentos tienen que hacer de todo para viajar a competir, mientras el Estado les cierra las puertas.

¿Qué falta en la legislación peruana, por qué no hay ese apoyo al deporte? En el Perú, el deporte paralímpico casi no existe legalmente y las ligas no reciben un sol del Estado. Mi propuesta es una Ley de Formación Integral del Deportista que incluya tres pilares: formación académica, acompañamiento (mentoring) y valores. No queremos más talentos perdidos como Raymond Manco; queremos deportistas que sean ciudadanos ejemplares. El deporte no es solo competencia, es salud preventiva contra la obesidad y el estrés.

En cuanto a salud y educación, usted menciona que existe una “mafia” que afecta al ciudadano de a pie. ¿Cuál es su propuesta? La salud y la educación deben ser de calidad, no solo “gratuitas” de nombre. Vamos a impulsar leyes para que los médicos ganen lo que merecen, pero sancionaremos drásticamente a los malos profesionales que abandonan sus puestos en hospitales públicos para atender en sus consultorios privados o derivan pacientes a clínicas. No permitiremos que se juegue con la vida de la gente. Además, vincularemos el deporte con la salud; necesitamos combatir la anemia y la obesidad infantil desde la legislación, promoviendo el deporte recreativo y de salud para tener una juventud sana y una vejez tranquila.

La corrupción parece ser el “cáncer” del que todos hablan, pero nadie cura. ¿Cuál es su propuesta concreta? Muerte civil inmediata. Funcionario o autoridad implicada en corrupción no vuelve a pisar una institución pública, así sea el compadre del presidente. Vamos a llenar las cárceles de corruptos de “saco y corbata”. Es increíble que el sector privado levante un colegio en nueve meses y el sector público tarde cinco años con adendas y arbitrajes. Eso tiene un nombre: “choreo”, y lo vamos a limpiar.

Arequipa tiene seis representantes actuales que han sido muy cuestionados. ¿Cuál es su lectura sobre el desempeño de la bancada regional? Es un desastre. Ninguno ha salido a fiscalizar el precio de los combustibles ni el gasto de emergencia por las inundaciones. Están más preocupados por comprar tablets para tres meses o cobrar viáticos mientras los jóvenes arequipeños hacen colas de dos cuadras por un sello del CAS. Yo he pasado por eso, he llenado folders de sellos y sé lo que es ganar 50 soles semanales. Por eso, mi compromiso es eliminar los cargos de confianza y que todo sea por meritocracia transparente.

Integridad Democrática aparece con fuerza en estas últimas semanas. ¿A qué atribuye este crecimiento? A que, mientras otros se repartían el poder, nosotros caminábamos escuchando al ciudadano de a pie. Este 12 de abril, la población marcará las manos entrelazadas de Wolfgan Grozo Costa y el número 1 en diputados porque somos una opción con las manos limpias. Arequipa debe recuperar su sitial histórico y dejar de ser ignorada por Lima.

PERFIL

Mauricio Alosilla Chambi. Deportista, profesional y empresario. Expresidente de la Liga de Ajedrez de Arequipa. Fue administrador de la Sociedad de Beneficencia de Mollendo. Tiene estudios de Derecho y de Administración. Tiene estudios de posgrado en Gestión Pública.