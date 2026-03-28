Este fin de semana, los comerciantes nuevamente afirmaron que se incrementó el precio de algunos productos de primera necesidad en los mercados de Arequipa, situación que afecta a miles de arequipeños.

Por ello, Correo llegó hasta el centro de abastos Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los costos.

En el caso de las carnes, el kilo de pollo se expende desde 12.00 soles, carne de res entre 19.50 y 20.00 soles, de cerdo a 16.00 soles (corte único).

Respecto a las verduras, el kilo de zanahoria a 3.00 soles, betarraga a 2.50 soles, limón a 3.00 soles, pepinillo a 2.00 soles, calabaza a 2.50 soles, coliflor a 5.00 soles (unidad), cebolla a 2.00 soles, choclo a 2.50 soles, zapallo a 3.50 soles, arveja a 7.00 soles y vainita a 4.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, papa rosada a 14.00 soles por 5 kilos, canchan a 15.00 soles y el kilo de camote a 3.00 soles.