Como parte de su programa de festejos por su 145 aniversario, el mercado San Camilo realizó hoy un colorido pasacalle en el Cercado, como antesala a su día central que se celebrará mañana 6 de enero. Durante la actividad, los comerciantes obsequiaron un litro de queso helado a los asistentes, generando gran participación del público.

El pasacalle comenzó en la calle Piérola y el recorrió continuó en las calles San Camilo, Piedra de San José, Santa Catalina, Bolívar, La Merced, Palacio Viejo, Deán Valdivia y Perú.

A lo largo del trayecto, los comerciantes repartieron regalos y productos comestibles a las personas que acompañaron esta actividad festiva.

Los carros alegóricos que participaron en el desfile estuvieron decorados con productos representativos de cada puesto, resaltando la tradición y variedad del emblemático centro de abastos arequipeño.

Asimismo, se informó que mañana, con motivo del día central de aniversario, el mercado San Camilo cerrará sus puertas a partir de las 3 de la tarde.