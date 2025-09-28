La Municipalidad Provincial de Arequipa atraviesa una seria crisis de recaudación tributaria. Según la gerente de Administración Tributaria, Violeta Pantigozo, actualmente la morosidad alcanza el 70% en impuesto predial y arbitrios, mientras que en el caso del impuesto vehicular el incumplimiento es aún mayor, llegando al 90%.

La funcionaria explicó que uno de los principales motivos de este elevado nivel de morosidad es la falta de cultura tributaria en la población. “Muchos contribuyentes nos dicen que las deudas prescriben y por eso no pagan, lo cual no es correcto”.

Agregó que pese a que la comuna provincial ha impulsado facilidades de pago para que los vecinos regularicen sus cuentas, no se ponen al día.

EMBARGOS

Frente a este escenario, la municipalidad ha intensificado sus acciones de cobranza coactiva contra los deudores reincidentes. Pantigozo informó que hasta el momento ya se han embargado cuentas a cerca de 2,000 contribuyentes, después de que estos ignoraran reiteradas notificaciones.

“Cuando se inicia un proceso coactivo, el contribuyente tiene siete días para regularizar. Si no lo hace, procedemos al embargo conforme a la Ley 26979”, precisó.

En el caso de los arbitrios, recordó que los montos varían en función del tamaño y uso del predio, pudiendo ir desde S/123 hasta más de S/1,000 anuales en el caso de empresas. Respecto al impuesto vehicular, la gerente detalló que este tributo equivale al 1% del valor de un vehículo nuevo durante los tres primeros años.