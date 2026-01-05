En su primera declaración pública tras asumir funciones, el nuevo jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, confirmó que en un plazo de 15 días presentará un diagnóstico situacional de la seguridad ciudadana en la región.

“De inmediato vamos a hacer un análisis situacional y vamos a esperar a todos los oficiales que se van a incorporar. En un plazo aproximado de 15 días ya estarán todos los oficiales. A partir de ello vamos a tener el primer diagnóstico y estaremos convocando a la prensa para hacer conocer las medidas que se van a adoptar”, señaló el general La Madrid.

Respecto al alto número de denuncias por extorsión, el general precisó que muchas corresponden a mensajes masivos enviados desde un mismo número, lo que elevó el registro estadístico, pero aseguró que la Sección de Investigaciones de Extorsiones y Secuestros viene analizando los casos para identificar a los responsables.

Sobre las quejas contra efectivos policiales que no recepcionaban denuncias o que estarían involucrados en actos irregulares, La Madrid fue enfático: todo policía que se niegue a recibir una denuncia será sancionado conforme a ley. Además, anunció que evaluará la rotación del personal con más de 10 o 15 años en una misma unidad, incluyendo la Divincri, para fortalecer la transparencia institucional.

DIVINCRI

La Madrid Aliaga viene de liderar la Unidad de Asesoría Técnica de la Policía Nacional.No obstante, en enero del 2025 asumió el cargo de la jefatura de la División de Investigación Criminal de Piura y el mismo año ascendió a general.