Desde hoy 7 de enero, la Municipalidad Provincial de Arequipa empezó los trabajos de asfaltado en la avenida Álvarez Thomas, comprendido entre el Museo Arqueológico de Tumbas de la Cultura Churajón y la intersección con la Av. Juan de la Torre.

Tras el inicio de estas acciones, el transporte se ha convertido en un dolor de cabeza para conductores y usuarios, especialmente en horas punta, debido a la fuerte congestión vehicular que se registra en el Cercado de la ciudad.

Por ello, el municipio informó que los buses del servicio público deberán usar vías alternas como la Av. Roosvelt, 01 Mayo y la Av. Arequipa, y quienes se dirijan del Cercado deberán utilizar la Av. Arequipa, Av. el Sol, Av. las Torres. Mientras que las unidades particulares podrán utilizar las calles Manuel Ugarteche para salir a la Av. Arequipa; también podrán utilizar los pasajes Selva Alegre, Pasaje Ripacha y Quinta Vivanco.

Cabe mencionar que el proyecto contará con una inversión de S/ 1,898,076.29 de soles y tendrá un plazo de ejecución de 45 días calendario, por lo que se recomendó usar las vías alternas.

Plan de desvíos por trabajos en la av. Álvarez Thomas. Foto: MPA

AV. JUAN DE LA TORRE Y LAMBRAMANI

Estas labores se suman a los trabajos que ya se ejecutan desde el 5 de enero en las avenidas Juan de la Torre y Lambramani, lo que ha generado congestión vehicular en varios puntos.

La av. Juan de la Torre estará cerrada por 60 días, desde Peral hasta Villalba. Se asfaltará 8 cuadras con una inversión de S/2.3 millones.

Por otro lado, la av. Lambramani se ejecutará en 30 días calendario por el costo de un S/1 millón 382 mil, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Incas y Venezuela.

Plan de desvíos por trabajos en av. Juan de la Torres. Foto: MPA.

Plan de desvíos por trabajos en la av. Lambramani

Plan de desvío por cierre de la Av. Lambramani. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Trabajos en la av. Juan de la Torre, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

