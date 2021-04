La comisión especial del Consejo Regional de Arequipa (CRA) que investiga la construcción de la plaza cívica de la Asoc. de vivienda Jardín del Colca (Yura) encontró posibles infracciones en ocho funcionarios por presunta responsabilidad administrativa y seis en lo penal.

El documento fue expuesto ayer por el presidente del grupo de trabajo, el consejero Harberth Zúñiga , siendo aprobado por unanimidad.

El documento también será derivado a la Contraloría de la República y Fiscalía para las acciones que vean por conveniente.

Plantean terminar la construcción de Jardín del Colca

La obra esta paralizada varios meses y es una incertidumbre cual será su futuro, pero el consejero hizo una sugerencia. “Ahora considero que se debe salvar la obra sin perjuicio de las responsabilidades porque si se hace lo contrario significa generar mayor daño y perjuicio” , recomendó.

El proyecto comenzó con un presupuesto de un aproximado de 2 millones de soles, pero ya tiene dos adicionales y para la culminación habrían solicitado un tercer incremento de 600 mil soles con lo que llegaría casi a los 5 millones de soles.

Una de las principales observaciones es que se está ejecutando en un terreno que no esta saneado y es considerado de riesgo. Además, el Estudio de Impacto Ambiental no pertenece al proyecto. Para Zúñiga, todo hace presumir que la obra que no tiene un impacto regional, se ejecutó con intereses personales, porque la vivienda del gobernador Elmer Cáceres Llica, está frente a la Plaza Cívica.

La obra se encuentra paralizada desde noviembre del 2020.

Funcionarios con responsabilidad administrativa