La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa recibió el material electoral que se utilizará en las elecciones primarias de la modalidad de afiliados, previstas para este domingo 30 de noviembre, en las que las organizaciones políticas Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano elegirán a sus candidatos rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El vehículo que trasladó los insumos electorales arribó a la sede de la ODPE Arequipa pasadas las 19:00 horas del 25 de noviembre, bajo el resguardo de un comisionado de la ONPE y de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el traslado contó con un sistema de monitoreo satelital que garantizó la integridad de la carga durante todo el recorrido.

El material recibido incluye cajas de sufragio, reserva y contingencia, paquetes para coordinadores de local de votación, señalética, ánforas y cabinas de votación. También comprende equipos informáticos —como laptops, impresoras y memorias USB— destinados al procesamiento y digitalización de actas a través de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), entre otros insumos esenciales para el desarrollo de la jornada electoral.

En cumplimiento del cronograma electoral, la ODPE Arequipa distribuirá en los próximos días el material a los 24 locales de votación donde se instalarán 42 mesas de sufragio en distritos de Arequipa, Moquegua y Tacna, con una población electoral estimada en 3,374 afiliados.

La ODPE Arequipa tiene a su cargo la organización y conducción del proceso en los distritos de Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Socabaya, Uchumayo, Yanahuara, Majes, Chivay, Camaná, Samuel Pastor, Mollendo, Caravelí, Chuquibamba y Uraca en la región Arequipa; Moquegua e Ilo en la región Moquegua; y Tacna, Pocollay y Coronel Gregorio Albarracín en la región Tacna.

Los comicios bajo la modalidad de afiliados se desarrollarán de 8:00 a 15:00 horas y contarán con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, responsables de la seguridad externa e interna en los locales de votación.