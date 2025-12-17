Mediante la Resolución de Capitanía N.º 187-2025, se determinó el cierre de puertos y caletas en el litoral arequipeño, debido a la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el sur.

En ese sentido, la Capitanía del Puerto de Mollendo, informó el cierre del Puerto de Matarani, como en el Muelle Tisur C, Muelle Tisur F.

Además, caletas de Lomas de Jesús, Agualima, Chiguas, El Faro, San José, Arantas, Quilca y Atico. La medida se aplica desde hoy martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas, por lo cual se paralizará toda actividad marítima.

Por ello, se recomienda adoptar medidas preventivas en esta jurisdicción como; respetar la disposición de la Capitanía, evitar acercarse a muelles, caletas y áreas de fuerte oleaje. También dispone proteger a la población vulnerable, asegurar embarcaciones y equipos en zonas seguras indicadas por la autoridad.

Asimismo, tener identificadas rutas de evacuación ante una posible eventualidad, siguiendo las indicaciones de las autoridades hasta que se disponga el levantamiento oficial del cierre.