Las ollas comunes continúan funcionando gracias a implementos que conservan desde la pandemia de la Covid-19, pese a que muchos ya están desgastados por el uso diario. Así lo informó Abel Capira, representante de la Olla Común 54, quien explicó que sobreviven con cuatro ollas grandes de aluminio adquiridas por autogestión y donaciones de ONG, pero todas ya presentan ‘fatiga’ tras años de trabajo continuo.

Capira confirmó que la Municipalidad Provincial de Arequipa les anunció que entregaría dos ollas nuevas, pero la fecha aún es incierta. “Los de la municipalidad prometieron que parte de las ganancias de las fiestas de Arequipa lo darían para las ollas comunes, pero no hubo ganancias. Sin embargo, después nos dijeron que nos entregarían dos ollas y estamos a la espera de eso, queremos pasar Navidad con nuevos utensilios”, aseveró.

SIN VOLUNTARIOS

El dirigente también advirtió que varios voluntarios se retiraron en lo que va del año y otros anunciaron que no podrán continuar el próximo año. Esto afecta la atención a los beneficiarios, especialmente en casos sociales donde se requiere llevar alimentos a personas enfermas o con movilidad limitada.Por ello, Capira pidió al Gobierno central crear incentivos, becas o algún tipo de reconocimiento para quienes sostienen estas iniciativas sin recibir remuneración, ya que sin voluntarios la atención y preparación será limitada.