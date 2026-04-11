Por el Día Mundial del Autismo, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de la Municipalidad Provincial de Arequipa anunció actividades de concientización que se realizarán el 15 y 26 de abril.

La subgerente de Promoción Social y Participación Vecinal, Alexandra Prado Bustinza, informó que el 15 de abril se desarrollará un pasacalle desde la Plaza de Armas por calles del Cercado. “El incremento de esta condición es bastante alto”, señaló.

Ese mismo día se realizará el encendido simbólico de luces en la Plaza de Armas. Además, el 26 de abril se llevará a cabo el “Festi Autismo”, donde niños presentarán manualidades, repostería y actividades artísticas.