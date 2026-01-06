La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Arequipa dispuso la captura inmediata de Justo Concha Toledo, obrero de 37 años. Fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente a una joven de 19 años. Los hechos ocurrieron en un inmueble del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La agresión sexual se perpetró en mayo de 2022, cuando la víctima regresó a su vivienda bajo los efectos del alcohol. Concha Toledo aprovechó el estado de indefensión de la mujer, quien venía de una reunión con compañeros de estudio. El juzgado determinó que el imputado actuó sabiendo que la agraviada no podía brindar su libre consentimiento.

Las magistradas Miriam Vilca, Crisley Herrera y Ángela Flores validaron el testimonio de la víctima por ser sólido y coherente. El relato fue respaldado plenamente por pruebas periciales y declaraciones de testigos clave durante las etapas del juicio oral.

Además de la pena de cárcel, la justicia ordenó que el sentenciado pague una reparación civil de 15 mil soles. El fallo también establece que la joven reciba atención psicológica especializada de manera obligatoria para facilitar su proceso de recuperación. Estas medidas buscan resarcir, en parte, el daño causado.

La sentencia de primera instancia fue ratificada por los jueces superiores Lazo de la Vega, Luna Regal y Zúñiga Urday. Con esta confirmación, la orden de ubicación y captura contra Justo Concha Toledo tiene vigencia a nivel nacional. Las autoridades policiales ya trabajan para poner al agresor tras las rejas y dar cumplimiento estricto a la ley.