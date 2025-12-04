Pacientes con diagnóstico de hemofilia, trastorno hemorrágico hereditario poco frecuente que impide que la sangre coagule correctamente, protestaron frente al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa por el desabastecimiento hace un mes del medicamento factor IX.

El paciente Mario Torres señaló que han presentado reclamos a las oficinas administrativa del nosocomio y nadie les da razón. “Sin el medicamento nuestra vida corre peligro. El medicamento viene refrigerado, no es de fácil acceso, no lo venden en las farmacias y es de corto vencimiento”, dijo.

En este hospital Carlos Seguín Escobedo son 130 pacientes, vienen de otras provincias y regiones para abastecerse del medicamento. “Es una enfermedad genética, ante un golpe o accidentes con el tiempo es complicado. El medicamento permite que la sangre pueda coagular ante cualquier evento que pueda ocurrir y nos ayuda a tener una vida cotidiana normal”, apuntó.

Torres informó que un paciente necesita la dosis entre una a tres veces a la semana. “Cada dosis es seis frascos, cada frasco vienen 500 unidades. Tres mil unidades receta el médico, cada frasco tiene un valor de 500 soles”, dijo.