Autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa plantearon medidas clave para enfrentar los desbordes de la torrentera Chullo, priorizando acciones de ordenamiento territorial en zonas de alto riesgo.

La propuesta surge tras los eventos registrados en febrero que afectaron a decenas de familias y evidenciaron la vulnerabilidad de la quebrada.

Entre las principales estrategias destaca la delimitación del cauce para evitar invasiones, así como la prohibición de construcciones en zonas de torrentera. A ello se suma el endurecimiento de las normas de uso de suelo en áreas vulnerables, con el objetivo de reducir la exposición de la población ante lluvias intensas.

Estas medidas fueron discutidas en una mesa técnica instalada ayer con participación de entidades especializadas, que también evalúan intervenciones complementarias en puntos críticos.