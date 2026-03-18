El precio del pan en Arequipa podría incrementarse hasta S/0.40 por unidad en los próximos días debido al aumento en los costos de producción que enfrentan las panaderías. Así lo advirtió Freddy Prieto Martínez, representante de la Asociación Industrial de Panaderos de Arequipa, quien señaló que el alza sostenida de los insumos básicos está afectando la rentabilidad del sector y obligando al gremio a evaluar un reajuste.

Actualmente, el pan se vende en muchos establecimientos entre tres y cuatro unidades por un sol, dependiendo del tipo de pan y del distrito donde se comercialice. Sin embargo, el dirigente explicó que el incremento en los precios de productos como harina, azúcar y manteca ha reducido los márgenes de ganancia de los panaderos, quienes aseguran que su utilidad ha caído de forma considerable en los últimos meses.

“La harina, que es el principal insumo, estaba entre 140 y 150 soles el saco y ahora ha subido entre cinco y diez soles más. La manteca también está cara, una caja está entre 74 y 80 soles, y el azúcar está entre 4.50 y cinco soles el kilo. Todo eso hace que el costo de producción aumente y nos obligue a evaluar el precio final del pan”, señaló.

CRISIS EN PANADEROS

En Arequipa, el gremio estima que existen alrededor de 1,200 panaderos asociados, además de aproximadamente 800 panaderos informales que también participan en el mercado local. Esta amplia presencia de productores genera una fuerte competencia, por lo que muchos negocios han evitado subir precios pese al incremento de costos para no perder clientes.

No obstante, Prieto indicó que la situación económica del sector se ha vuelto cada vez más complicada. Los panaderos, explicó, han visto reducida su rentabilidad debido a los mayores gastos en insumos y servicios, lo que obliga a replantear el precio del producto que forma parte de la alimentación diaria de miles de familias.

“Lamentablemente, con el incremento de los costos de producción nuestra rentabilidad se ha visto afectada. Actualmente, los panaderos estamos perdiendo entre 15% y 20% de utilidad, lo que preocupa al sector porque cada vez es más difícil sostener los precios actuales del pan”, dijo. El representante del gremio reiteró que el posible incremento aún se encuentra en evaluación y que será analizado por los propios panaderos. “Nosotros vamos a reunirnos con los asociados para evaluar la situación porque los costos siguen subiendo. La idea no es afectar al consumidor, pero tampoco podemos trabajar perdiendo. Por eso se está considerando que el pan pueda llegar a costar hasta 40 céntimos la unidad”, manifestó.

Mientras tanto, las panaderías continúan operando con los precios actuales, aunque con márgenes cada vez más ajustados. El dirigente recordó que el pan es uno de los alimentos más consumidos en la región y que cualquier variación en su precio tiene impacto directo en la economía de los hogares.

COMBUSTIBLES

A este panorama se suma el incremento en el costo de los combustibles utilizados para la producción del pan. Prieto explicó que muchas panaderías emplean gas o petróleo para el funcionamiento de sus hornos, por lo que cualquier variación en estos insumos impacta directamente en el gasto operativo diario.

Prieto añadió que el alza en los combustibles también influye en los costos de transporte y distribución de insumos hacia las panaderías.