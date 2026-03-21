Este sábado 21 de marzo, los precios de varios productos de primera necesidad aumentaron de costo. Por ello, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar el valor de cada alimento.

Algunos comerciantes afirmaron que el elevado precio se debe al alza del combustible y la temporada, situación que afecta también a miles de arequipeños.

En ese sentido, el kilo de la carne de res se expende desde 19.50 soles y el pollo a 11.80 soles.

Respecto a las verduras, el kilo de la arveja se cotiza desde 9.00 soles el kilo, zanahoria entre 2.50 y 3.00 soles, vainita a 5.00 soles, tomate a 2.50 soles, cebolla desde 2.00 soles, choclo a 3.50 soles, zapallo y betarraga desde 3.00 soles, pepinillo a 2.50 soles y limón a 3.00 soles.

Referente a las frutas, el kilo de uva se vende a 10.00 soles, mandarina a 6.00 soles, manzana a 7.00 soles (importada) y piña a 3.50 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote a 3.00 soles y papa canchan desde 2.00 soles.