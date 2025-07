El Sindicato de Choferes Camioneros de Arequipa exigió al Ejecutivo nacional resolver la protesta de mineros informales, cuyo bloqueo en la carretera Panamericana Sur, en Chala (Caravelí) y Ocoña (Camaná) tiene a más de 3 mil camioneros varados, donde de momento se reportó la muerte de cuatro toros por falta de alimento.

Teófilo Sánchez, secretario general del sindicato, reportó que los transportistas varados incluso desde hace cinco días en estos sectores se quedaron sin recursos para poder alimentarse, debido a que los precios de un plato de comida oscilan entre los 25 y 30 soles, entre tanto, una bebida de agua mineral se encuentra a 5 soles.

“Ya no tienen que comer, si bien es cierto los compañeros mineros están haciendo su plantón, pero ellos tienen que comer, nuestros compañeros no tienen que comer, así tengan plata. Un plato de comida estamos hablando de 25 soles, un agua minera chiquita, 3 hasta 4 soles; y en sectores alejada de la ciudad no tienen que comer los compañeros conductores”, explicó.

En ese sentido, el dirigente advirtió que de continuar con estos bloqueos el abastecimiento de productos y combustible en la ciudad de Arequipa se agravaría en los próximos días, si a estos bloqueos se le suma uno en la zona del kilómetro 48.

SUSPENDEN

Por su parte, Mario Lovón, secretario regional del Consejo Nacional del Transporte Terrestre, manifestó que cerca del 95 % de las empresas de transporte interprovincial restringió la venta de boletos en el terminal terrestre de Arequipa.

“Nosotros solo podemos exhortar al Poder Ejecutivo y Legislativo a que solucionen este problema, porque está perjudicando no solo a los transportistas, sino a la población en general”, señaló.

Lovón advirtió que el público usuario debe trasladarse por temas de trabajo y salud, quienes deben caminar largos tramos para realizar trasbordos.