La Municipalidad Provincial de Arequipa no la pasa bien por el problema del alza en la tarifa de transporte urbano. Al encarecimiento se suma que los transportistas no respetan la tarifa universitaria y evitan recoger a escolares en diferentes zonas.

El descontento de los usuarios se ha manifestado en diferentes exclamaciones a través de organizaciones sociales que han anunciado protestas contra la comuna provincial por permitir el encarecimiento de un servicio que la comunidad no considera idóneo.

A las críticas se han sumado denuncias a través de las redes sociales por el maltrato de los usuarios y el mal estado de las unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT), aspectos que la comuna provincial no ha podido resolver, a pesar de sus anunciadas intervenciones y fiscalizaciones.

Dirigentes de los estudiantes universitarios, como es el caso de David Calisaya, dirigente del Frente de Defensa Universitario de Arequipa (UNSA), han exigid que la municipalidad garantice el respeto del pasaje universitario y les dé la seguridad que necesitan para viajar en buses en mejores condiciones.

Los transportistas deben cobrar S/0.70 por universitario de cualquier casa de estudios, pero no lo hacen. En una marcha protagonizada por alumnos de la UNSA y la Universidad Católica de Santa María hace unos días, se hizo ver que en el caso de los que están en una universidad privada, son más discriminados por los microbuseros.

Las versiones de la gerente de Transportes de la MPA, Milagros Patricia Chirinos Rosas, no han sido suficientes para frenar este incumplimiento y han levantado mayor descontento al señalar que esta tarifa, de S/1.30 regirá por seis meses, hasta que se evalúe una nueva propuesta desde los transportistas. Algunos dirigentes ya han señalado que, para ellos, el pasaje debe costar S/1.80.

LOS CONOS

El presidente del FREDICON, Felipe Domínguez Chávez, se sumó a las protestas y anunció una manifestación después de las elecciones, para exponer su descontento por las tarifas permitidas por la comuna provincial.

Desde el Cono Sur, dirigentes de Paucarpata y Mariano Melgar también han manifestado su oposición y su intención de participar en las protestas.

Ayer, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) también se unirá hoy martes al plantón frente a la Municipalidad Provincial. El secretario de la FDTA, Mariano Nina señaló que consideran esta subida arbitraria e ilegal, ya que se tomó la decisión entre el transporte y el municipio dejando de lado a la población.

Por ello, exigen que la tarifa vuelva a S/ 1.00, argumentando además que el aumento perjudica directamente a los trabajadores y sectores más vulnerables. En ese sentido, Nina confirmó la participación del sindicato de Construcción Civil y las más de 50 bases sindicales en Arequipa.

Comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres anunciaron que participarán en la marcha convocada para este martes en rechazo al incremento del pasaje.El coordinador del Frente de Defensa del Avelino, Rubén Rojas dijo que varios mercados se suman a las protestas.