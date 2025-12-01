A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 1 de diciembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 1 de diciembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.49 soles en el grifo Salaverry de la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.21 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 14.49 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 1 de diciembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.78 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya; a 14.85 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 14.40 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.39 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 1 de diciembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.49 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya; a 14.10 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.29 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 1 de diciembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.60 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 1 de diciembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 45.50 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 44.00 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.