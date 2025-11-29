Este viernes 28 de noviembre el Congreso dio luz verde a los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2026.

Cabe precisar que la recientemente aprobada ley de presupuesto para el 2026 asciende a S/ 257,562 millones.

Ley de Endeudamiento

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año 2026, con 96 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones. La norma regula las condiciones para el endeudamiento del Estado el próximo año y, según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, incorpora 28 modificaciones respecto a la versión inicial, con un enfoque “más humano y descentralista” que atiende demandas regionales sin perder responsabilidad fiscal.

El dispositivo legal incluye 13 artículos y diversas disposiciones complementarias, y establece montos máximos de endeudamiento externo por hasta US$ 2 840 millones, destinados a sectores económicos y sociales, así como al apoyo de la balanza de pagos. Además, autoriza operaciones de endeudamiento interno por S/ 38 435 millones, que financiarán áreas como programas sociales, la balanza de pagos, bonos ONP y Defensa Nacional.

Asimismo, la ley permite la emisión interna de bonos por hasta S/ 28 831 millones, dentro del marco del endeudamiento autorizado. Según la Comisión de Presupuesto, estas medidas buscan garantizar recursos para sectores prioritarios del país durante el 2026, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio financiero del Estado.

Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público

Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó, con 97 votos a favor, el dictamen de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2026, normativa que garantiza las fuentes de financiamiento necesarias para ejecutar el Presupuesto General del próximo año. Según el análisis costo-beneficio, los recursos provendrán de impuestos, explotación de recursos naturales, tasas, endeudamiento y donaciones, es decir, ingresos generados directa o indirectamente por los ciudadanos.

El texto precisa que estos ingresos serán destinados a actividades y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población, con criterios de equidad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal. De esta manera, la ley asegura que el presupuesto del 2026 cuente con respaldo financiero suficiente para sus créditos y obligaciones, permitiendo su vigencia plena.

La norma, compuesta por once artículos y dos disposiciones complementarias finales, establece el origen de los recursos que financiarán el gasto público del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades. En total, fija un presupuesto respaldado por S/ 257 561 millones, provenientes de recursos ordinarios, directamente recaudados, operaciones de crédito, donaciones, transferencias y recursos determinados.

Además, la ley incorpora reglas de estabilidad presupuestaria y determina el uso de los recursos por operaciones de endeudamiento. También autoriza la transferencia de S/ 800 millones en utilidades de FONAFE, así como S/ 29 450 millones para acciones de remediación ambiental y fondos destinados a fideicomisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.