Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 1 de setiembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 1 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.79 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.69 soles en el grifo Grupo Corzo de San Martín, de Socabaya; a 13.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 14.69 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 1 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.98 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.99 soles en el grifo Grupo Corzo de San Martín, de Socabaya; a 14.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.89 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 1 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.59 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.49 soles en el grifo Grupo Corzo de San Martín, de Socabaya; a 15.00 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.99 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 1 de setiembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 6.38 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 5.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.85 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 1 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 50.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.