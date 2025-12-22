A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 22 de diciembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 22 de diciembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.21 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 13.69 soles en el grifo Primax en el óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.35 soles en el grifo San José de la Pampilla, en JLByR; a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados SRL cerca al cementerio Apachet, en JLByR; y a 13.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 22 de diciembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.85 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 15.59 soles en el grifo Primax en el óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.39 soles en el grifo San José de la Pampilla, en JLByR; a 14.40 soles en el grifo J&P Asociados SRL cerca al cementerio Apachet, en JLByR; y a 14.95 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 22 de diciembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.10 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 16.85 soles en el grifo Primax en el óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.49 soles en el grifo San José de la Pampilla, en JLByR; a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados SRL cerca al cementerio Apachet, en JLByR; y a 15.19 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 22 de diciembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.63 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero; a 5.60 soles en el grifo J&P Asociados SRL cerca al cementerio Apachet, en JLByR; y a 5.53 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 22 de diciembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 46.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.00 soles en Chaski Gas del distrito de Cercado, según Facilito.