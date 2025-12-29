A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 29 de diciembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 29 de diciembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.21 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 12.74 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 14.35 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 13.69 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; y a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 29 de diciembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.85 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 13.64 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 15.39 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 15.59 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; y a 14.40 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 29 de diciembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.10 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 13.95 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 15.49 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 16.85 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; y a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 29 de diciembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.63 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); y a 5.60 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 29 de diciembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 46.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 44.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorad, según Facilito.