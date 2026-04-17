A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 17 de abril en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 17 de abril en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 21.59 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 21.39 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 21.95 soles en el grifo San José de La Pampilla, en JLByR; a 20.99 soles en el grifo Independencia, del Cercado; y a 20.15 soles en el grifo Sanlimax, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 17 de abril en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 22.99 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 22.95 soles en el grifo San José de La Pampilla, en JLByR; a 22.35 soles en el grifo Independencia, del Cercado; y a 21.99 soles en el grifo Sanlimax, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 17 de abril, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 25.69 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 25.55 soles en el grifo San José de La Pampilla, en JLByR; a 24.95 soles en el grifo Independencia, del Cercado; y a 24.69 soles en el grifo Sanlimax, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 17 de abril en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 7.45 soles en el grifo San José de La Pampilla, en JLByR; a 7.35 soles en el grifo Independencia, del Cercado; y a 7.25 soles en el grifo Sanlimax, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 17 de abril?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 51.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 52.00 soles en Chaski Gas, en la av. La Paz, Cercado, según Facilito.