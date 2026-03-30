A diferencia de la semana pasada, los grifos de Arequipa ya se encuentran abastecidos de GLP, gasolina y petróleo, pero los precios se mantienen elevados.

Aquí detallamos los precios de GLP, la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 30 de marzo en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 30 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo San Lorenzo de Petroperú en el distritro de Mariano Melgar se vende a 20.78 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 20.20 soles; en el grifo Cisne en la Av. Vidaurrázaga se expende a 21.09 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 30 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo San Lorenzo de Petroperú en el distritro de Mariano Melgar se vende a 21.85 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 21.70 soles; en el grifo Cisne en la Av. Vidaurrázaga se expende a 22.59 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 30 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo San Lorenzo de Petroperú en el distritro de Mariano Melgar se vende a 23.59 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 23.34 soles; en el grifo Cisne en la Av. Vidaurrázaga se expende a 25.58 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 30 de marzo en Arequipa?

El GLP en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 8.50 soles; en el grifo Cisne en la Av. Vidaurrázaga se expende a 7.49 soles; en el grifo Primax de la calle Progreso en Miraflores se vende a 8.79 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 30 de marzo?

En la Planta de Llamagas en Cerro Colorado el gas de 10 kilos se vende a 47.50 soles, de 15 kilos se vende a 89.50 soles, el balón de 45 kilos a 204 soles.