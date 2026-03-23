A pesar de la existencia de la Ley 31902 que exige la presencia de al menos un psicólogo por institución educativa, en Arequipa la realidad es preocupante, pues solo alrededor de 100 psicólogos contratados por el Estado atienden 1200 colegios públicos, mientras que más de 5800 profesionales colegiados en la región permanecen sin plazas suficientes en el sector educación.

Así lo denunció Ruth Natalia Gallegos Esquivias, decana del Consejo Directivo Regional III (Arequipa y Moquegua) del Colegio de Psicólogos del Perú, quien calificó la situación como una muestra de “desidia” por parte de las autoridades nacionales y regionales.

“Han pasado más de dos años dadas estas leyes, lamentablemente ninguna de ellas ha dado la oportunidad de la implementación presupuestal para que puedan justamente efectivizarse”, explicó Gallegos. Para la decana, la norma de “un psicólogo por colegio” es incluso insuficiente para instituciones con más de mil alumnos, pero ni siquiera ese mínimo se cumple por falta de presupuesto asignado.

PRESUPUESTO

Para este año 2026, el presupuesto del Ministerio de Salud recibió S/181 millones 312 mil 773, pero la salud mental enfrenta una baja participación, pues solo se destina el 1,9 % del total a esta área, cifra que representa un descenso frente al 2,27 % asignado en 2025, según denunció la Defensoría del Pueblo.

En el caso de Arequipa, según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) recibió para salud mental S/ 2.761.478 soles, monto que la decana Gallegos considera “bastante mínimo” para atender la demanda.

Otro grave problema señalado por la decana es la temporalidad de los contratos, ya que la mayoría dura solo de marzo a octubre, dejando a los colegios sin psicólogo durante los meses finales del año escolar (que culmina en diciembre).

“Actualmente, que ya se han iniciado las labores escolares, todavía hay varias UGEL que no han concretado la contratación”, indicó.

Además, denunció que muchos profesionales ni siquiera cuentan con espacios adecuados para realizar intervenciones individuales o grupales dentro de las instituciones educativas.

ESTUDIANTES

Gallegos enfatizó que la ausencia de estos profesionales priva a los escolares de su derecho a la salud mental. La labor del psicólogo en los colegios es fundamentalmente preventiva, ya que se encargan de la detección temprana de vulnerabilidades, riesgos familiares, comunitarios o escolares, y orientación a padres y docentes para fortalecer el bienestar emocional.

Sin este acompañamiento permanente, los menores enfrentan mayores riesgos de dificultades en el aprendizaje y ponen en riesgo su conducta y habilidades sociales.