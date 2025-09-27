Este fin de semana, cientos de familias acuden a los mercados de Arequipa para abastecerse de productos de primera necesidad. Por ello, Correo llegó hasta el centro de abasto Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios.

Al respecto, en carnes, el kilo de pollo se expende en 8.00 soles, carne de res a 17.00 soles, de cerdo a 17.50 (dependiendo del corte), y de cordero desde 20.50 soles.

En cuanto a las verduras, algunos comerciantes informaron que se incrementó el precio de algunos insumos como el tomate y el limón, pues se vende hasta 5.00 y 7.50 soles el kilo, respectivamente.

“El precio del tomate ha subido en estos días, hay escasez por temporada. En un mes más podría estabilizarse”, mencionó uno de los comerciantes.

Además, el brócoli y coliflor se cotiza a 2.00 soles, pepino a 2.50 soles, betarraga a 2.00 soles, arveja a 4.00 soles, vainita a 5.00 soles, habas a 2.00 soles, choclo a 3.50 soles, zapallo a 3.00 soles, zanahoria desde 2.00 soles y cebolla a 1.50 soles.

Respecto a tubérculos, la yuca a 1.50 soles, camote a 2.00 soles, y papa canchan a 7.50 soles por 5 kilos.