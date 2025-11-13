Elízabeth Lunasco Quintana (30) y a la menor Evelyn de 12 años de edad fueron dadas de alta en el hospital Honorio Delgado Espinoza. Llegaron de Camaná junto a otros siete heridos, después del accidente donde un bus de la empresa Llamosas cayó a un barranco de 200 metros.

Elízabeth, natural de Ayacucho, salió en silla de ruedas por la puerta del área de emergencia del nosocomio. En su primer contacto con los hombres de prensa agradeció a Dios por dare una segunda oportunidad de vida.

Viajaba con su pareja en el segundo nivel del bus, no tenía cinturón. “Gracias a Dios tengo una segunda oportunidad de vivir. Tengo golpes en el cuerpo y la cabeza, pensé que estaja rota. Estoy agradecida a Dios”, dijo. Mientras, su pareja presenta fractura en la clavícula y se encuentra internado en el clínica San Juan de Dios.

La sobreviviente al falta accidente registrado ayer 12 de noviembre en la madrugada relató el momento desgarrador cuando el bus chocó contra una camioneta y luego cayó a un barranco, cerca al río Ocoña.

“Vine despiesta, en ese momento hubo un impacto fuerte, vi una camioneta blanca. El carro (ómnibus) dio vuelta y vuelta, no había de donde agarrarme. Me levanté, estaba encima de las piedras, mi pareja me llamó desde abajo. Todos gritaban, pedían auxilio”, afirmó visiblemente afectada al recordar el penoso momento del accidente.

PACIENTES

El jefe del área de emergencia del hospital Honorio Delgado, José Tanco, afirmó que son dos pacientes se encuentran en el área de trauma shock y otros serán dado de alta en las próximas horas, considerando que varios están en observación.

