Hoy, el Gobierno Regional de Arequipa y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) firmaron el convenio para el mejoramiento de los servicios hospitalarios del hospital Honorio Delgado Espinoza.

El acuerdo marca el inicio de la elaboración del perfil del proyecto, un estudio que, según el jefe del ANIN, Hernán Yaipén, tomará entre cuatro y cinco meses y requerirá una inversión cercana a los 30 millones de soles. Este documento será clave para definir el alcance de la intervención, las áreas que serán priorizadas y los servicios que podrían ampliarse, en coordinación con el Ministerio de Salud.

De manera preliminar, el gerente regional de Salud, Walther Oporto aseguró que se tratará de una intervención integral que implica la construcción de un nuevo hospital con una capacidad para más de 700 camas. La inversión total estimada alcanza los 2,700 millones de soles, aunque el financiamiento aún no está asegurado y será gestionado en las siguientes etapas.

Tras la culminación del perfil, el proyecto deberá pasar a la elaboración del expediente técnico, donde se incluirán aspectos como el plan de contingencia para mantener la atención durante la obra, la programación de ejecución y la definición final del modelo de financiamiento. Las autoridades estiman que, de cumplirse los plazos, el perfil podría quedar listo a tiempo para ser incorporado en la programación presupuestal del 2027 y tomaría hasta 4 años en hacerse realidad.