Una extensa fila de pacientes se formó esta mañana en la Oficina de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, luego de que el centro de salud suspendiera el sistema virtual de asignación de citas y retomara la modalidad presencial para la mayoría de atenciones.

El cambio, aplicado desde hoy, generó confusión y reclamos entre los usuarios, quienes se quejaron falta de información y largas esperas.

Hasta marzo, las citas se gestionaban mediante una plataforma virtual implementada para agilizar la atención; sin embargo, según personal del hospital, la capacidad operativa resultó insuficiente ante la creciente demanda. Por ello, se decidió que solo los pacientes nuevos podrán seguir solicitando citas por el sistema digital, mientras que quienes ya están en seguimiento médico deberán obtenerlas de manera presencial.

La medida provocó desde temprano una fila que se extendió por alrededor de 300 metros, concentrando a decenas de personas en la única ventanilla habilitada para la atención.

Muchos pacientes señalaron que desconocían el cambio y acudieron sin la certeza de ser atendidos. “Vine a oftalmología, el médico me dio un adicional y la cola es de 300 metros. No hay información, hay una ventanilla para todos los pacientes”, expresó Javier Caso, visiblemente contrariado.

Otros usuarios narraron situaciones similares. Danitza Salas, quien buscaba una cita para neurología, indicó que llegó a las 07:20 de la mañana, pero ya no fue atendida. “Han entregado tickets y no alcancé”, lamentó. Relatos como el suyo se repitieron entre los presentes, evidenciando la saturación del sistema presencial.

En tanto, Marisol Zamudio, paciente de dermatología, cuestionó la falta de comunicación por parte del personal. “Nadie sale a decir si van a atender. Estoy desde las siete de la mañana”, afirmó molesta.