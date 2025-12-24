La Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso la suspensión temporal por 29 días del director de la UGEL Arequipa Norte, Roberto Marín Samayani, por presuntamente haber realizado un destaque irregular a favor de su pareja, la docente Julia Quispe.

El traslado cuestionado se efectuó en junio de 2025, cuando la profesora fue destacada por motivos de salud desde la institución educativa Solaris, ubicada en el distrito de Yura, hacia el colegio Mujeres con Esperanza, en el distrito de Cayma.

De acuerdo con la Resolución Gerencial N.º 3631-2025, emitida el 19 de diciembre de 2025, la Gerencia Regional de Educación resolvió iniciar un proceso administrativo disciplinario y disponer la separación preventiva del funcionario, a partir del 22 de diciembre, fecha de notificación del documento.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, precisó a Correo que la suspensión temporal se hizo a solicitud de la Comisión Especial de Directores de UGEL de Procesos Administrativos. Dicho comité, integrado por tres miembros, concluyó que existen indicios que ameritan investigar presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo de destaque de la docente, así como la separación temporal del director.

En reemplazo de Marín Samayani, la Gerencia Regional de Educación designó a Verónica Zeballos Herrera, jefa de Gestión Pedagógica de la UGEL Arequipa Norte, como directora encargada de la entidad, por el plazo máximo permitido de 29 días.

Según el gerente Choque, de requerirse más tiempo para terminar con las investigaciones, la Comisión Especial solicitará la ampliación del plazo. Sin embargo, en ese escenario, se designará a otro funcionario como director encargado, ya que la normativa establece que la encargatura no puede ser mayor a los 29 días.

Marin Samayani fue el único director en la región Arequipa que obtuvo su plaza por concurso público para una gestión de 4 años, la cual termina en junio del 2025. Su renovación de cargo dependía de la evaluación de desempeño que inicia en enero del 2026, pero según el gerente de Educación, esta suspensión afectará este proceso.