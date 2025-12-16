El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) Arequipa, Hamer Villena, indicó que Arequipa no logró convertirse en la región modelo que se prometió para este 2025 en cuanto a educación, debido a varias falencias en el sector.

Entre los temas, cuestionó que Cecilia Jarita haya ocupado el alto cargo en la gerencia de Educación por varios años, sin obtener buenos resultados. Si bien se cambió al titular de Educación a principios de diciembre, esperan un diálogo para buscar solución.

“Con el esfuerzo de docentes se mantiene los niveles de años anteriores, pero no se ha logrado que pasemos a ser la región modelo, como prometió el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, para eso se hubiera requerido mejor infraestructura, material, carpetas y más”, mencionó.

Además, sostuvo que no hubo un incremento en el presupuesto para beneficiar a miles de estudiantes. Como ejemplos, señaló a las instituciones educativas Luna Pizarro, Francisco Mostajo y Jorge Basadre, las cuales aún funcionan con aulas prefabricadas. Incluso, recordó que la I.E. Pizarro fue declarado inhabitable. Asimismo, denunció retrasos en el pago de remuneraciones.

Ante este panorama, Villena anunció una movilización para este 18 de diciembre, a partir de las 15:00 horas. De no concretarse algún acuerdo, advirtió que la medida podría ser nacional.